Гусев Александр Викторович
5.9
3

Гусев Александр Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007 г. окончания
  • Интернатура по ортопедической стомтаологии, 2007-2008 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог-ортопед, George Dental Group, с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва

