Гусев Александр Викторович
5.9
3
Гусев Александр Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 г. окончания
Интернатура по ортопедической стомтаологии, 2007-2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог-ортопед, George Dental Group, с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва
