Гущенко Елена Олеговна
6.0
0
Гущенко Елена Олеговна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, Сестринское дело, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Сестринское дело", Владимирский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Сертификационный цикл “Общая практика” , 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов
