Гущенко Елена Олеговна

6.0
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, Сестринское дело, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Сестринское дело", Владимирский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Сертификационный цикл “Общая практика” , 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
