  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гурьянова Елизавета Викторовна
Гурьянова Елизавета Викторовна
6.0
0

Гурьянова Елизавета Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи