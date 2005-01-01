  1. Главная
Гурбанов Кирим Рагимович
6.9
3

Стоматолог-хирург

Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ВГМУ, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПП Ортопедическая стоматология ИПКЗ, г. Хабаровск, 2007 г.
  • ПП Хирургическая стоматология СПБМАПО, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
  • ТУ Пародонтология ИПКЗ, г. Хабаровск, 2009 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог, клиника "Адонис", с 2005 г. по настоящее время
  • Стоматологическая клиника "Амфодент", 2006 - 2008 гг.
Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Фирсова, 6
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва

