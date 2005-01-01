Врачи
Гурбанов Кирим Рагимович
6.9
3
Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет ВГМУ, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП Ортопедическая стоматология ИПКЗ, г. Хабаровск, 2007 г.
ПП Хирургическая стоматология СПБМАПО, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
ТУ Пародонтология ИПКЗ, г. Хабаровск, 2009 г.
Ведет научную работу с 2008 года по настоящее время
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Стоматолог, клиника "Адонис", с 2005 г. по настоящее время
Стоматологическая клиника "Амфодент", 2006 - 2008 гг.
Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Фирсова, 6
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва
