  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гуменюк Ольга Ивановна
Гуменюк Ольга Ивановна
6.0
0

Гуменюк Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи