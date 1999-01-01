  1. Главная
Гуменюк Дмитрий Борисович
9.6
13

Гуменюк Дмитрий Борисович

Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Хирургия", 1999 - 2001 гг.
  • ВГМУ, ПП «Эндоскопия», 2001 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы хирургии», 2016 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Вопросы эндоскопии», 2016 г.
  • ОППО ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН г. Москва, Программа «Видеокапсульная эндоскопия и баллонная энтероскопия»
Участие в ассоциациях
  • Регулярно посещает краевое общество врачей-эндоскопистов, конгрессы, конференции, семинары по вопросам эндоскопии и смежным специальностям
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
