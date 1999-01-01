Гуменюк Дмитрий Борисович
Стаж 26 лет
Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Эндоскопическая диагностика заболеваний.
Диагностика и лечение заболеваний аноректальной зоны.
Выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.
Выявление инфекции Helicobacter pylori
