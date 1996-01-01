  1. Главная
Гугель Ирина Константиновна
Гугель Ирина Константиновна

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, 1996 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 1996 – 1997 гг.
  • Обучение в Санкт-петербургской остеопатической школе, 2008 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичное усовершенствование по специальности «Аллергология и клиническая иммунология» на базе ВГМУ, 2001 г.
  • Первичная подготовка по специальности «Медицинский массаж» на базе ВГМУ, 2002 г.
  • Обучение на семинаре «Основы тайского массажа», ВГМУ, 2004 г.
Опыт работы
  • Врач педиатр, санаторий «Детство», г. Владивосток, 1997 - 2005 гг.
  • Мануальный терапевт, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
7 отзывов

