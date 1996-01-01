Гугель Ирина Константиновна
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии. Цель, как специалиста: совершенствоваться, расти как врач, как личность, для того чтоб качественно помогать людям.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...