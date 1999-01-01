  1. Главная
Гудзь Светлана Анатольевна
5.7
1

Гудзь Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», 1999
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
