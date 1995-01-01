Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гудимова Анна Александровна
6.0
0
Гудимова Анна Александровна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Стоматология, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", до 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной врач, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Проходцева
Ольга Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.2
1
Записаться
Ябковский
Алексей Сергеевич
Стоматолог
6.6
2
Записаться
Кузина
Валерия Степановна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...