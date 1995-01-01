  1. Главная
Гудимова Анна Александровна
Гудимова Анна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Стоматология, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", до 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной врач, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
