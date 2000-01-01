  1. Главная
Губина Алёна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
УЗИ-специалист
