Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Губина Алёна Михайловна
6.0
0
Губина Алёна Михайловна
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пахолюк
Юрий Павлович
Проктолог (колопроктолог)
,
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Эндоскопист
7.4
2
Записаться
Яковенко
Надежда Николаевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
7.0
4
Записаться
Сергеева
Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...