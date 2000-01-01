Врачи
Губернатор Вячеслав Александрович
6.9
4
Губернатор Вячеслав Александрович
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Лечение и протезирование зубов
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, «Стоматология», г. Хабаровск, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка «Стоматология ортопедическая», 2006 г.
Участие в ассоциациях
Неоднократное участие в благотворительных акциях по социальной стоматологии
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
Доступна онлайн запись
ул. Пологая, 53А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
