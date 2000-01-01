  1. Главная
Губернатор Вячеслав Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, «Стоматология», г. Хабаровск, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка «Стоматология ортопедическая», 2006 г.
Участие в ассоциациях
  • Неоднократное участие в благотворительных акциях по социальной стоматологии
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
