Губернатор Елена Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • Интернатура ВГМУ г. Владивосток, по специальности дерматовенерология на кафедре "кожных и венерический болезней с курсом косметологии", 2003-2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Косметология терапевтическая, кафедра "Пластической хирургии и эстетической медицины, г. Санкт-Петербург, 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
36 отзывов

