Губернатор Елена Викторовна
Стаж 20 лет
Все виды инъекционных процедур:
- нейропротеины( Botox , disport, xeomin )
- контурная пластика ( Филлеры на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиаппатита кальция - Radiesse верхней, средней , нижней трети лица , шеи , декольте , кистей . Владею всеми современными методами инъекционной коррекции возрастных изменений . ( в том числе сложных зон ) Составляю протоколы по сочетанному воздействию с аппаратными методами .
Биоревитализация, мезотерапия , плазмолифтинг ( лицо и тело )
Нитевой лифтинг
Химические пилинги
Работа на аппарате с широкополосным импульсным светом ( IPL) M-22 (
лечение сосудистых изменений , пигментации)
Микросфокусированным ультразвуком ( Ulthera)
RF технологии ( микроигольчатый Infini, Thermage , Exilis elite
Фракционные абляционные и неабляционные лазеры DEKA, ACTION , fine peel
Расшифровка генетических тестов по косметологии
Лазерная эпиляция
Профессиональный индивидуальный подбор косметических средств для ухода за лицом и телом.
