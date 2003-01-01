Губернатор Елена Викторовна

Все виды инъекционных процедур:

- нейропротеины( Botox , disport, xeomin )

- контурная пластика ( Филлеры на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиаппатита кальция - Radiesse верхней, средней , нижней трети лица , шеи , декольте , кистей . Владею всеми современными методами инъекционной коррекции возрастных изменений . ( в том числе сложных зон ) Составляю протоколы по сочетанному воздействию с аппаратными методами .

Биоревитализация, мезотерапия , плазмолифтинг ( лицо и тело )

Нитевой лифтинг

Химические пилинги

Работа на аппарате с широкополосным импульсным светом ( IPL) M-22 (

лечение сосудистых изменений , пигментации)

Микросфокусированным ультразвуком ( Ulthera)

RF технологии ( микроигольчатый Infini, Thermage , Exilis elite

Фракционные абляционные и неабляционные лазеры DEKA, ACTION , fine peel

Расшифровка генетических тестов по косметологии

Лазерная эпиляция

Профессиональный индивидуальный подбор косметических средств для ухода за лицом и телом.