Грюнберг Анна Геннадьевна
6.0
0
Грюнберг Анна Геннадьевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Функциональная диагностика, Специализация, 2009 г.
Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики краевого детского эпилептологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
