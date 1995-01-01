  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грюнберг Анна Геннадьевна
Грюнберг Анна Геннадьевна
6.0
0

Грюнберг Анна Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Функциональная диагностика, Специализация, 2009 г.
  • Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики краевого детского эпилептологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи