Грушецкая Наталья Николаевна
6.6
2
Грушецкая Наталья Николаевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
Интернатура на базе Железнодорожной больницы ст. Хабаровск-1, 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника "Le Cron"
Адреса и стоимость приёма
Аюста
пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
