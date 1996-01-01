  1. Главная
Грушецкая Наталья Николаевна
Грушецкая Наталья Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
  • Интернатура на базе Железнодорожной больницы ст. Хабаровск-1, 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника "Le Cron"
Адреса и стоимость приёма
Аюста
пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
