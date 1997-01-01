  1. Главная
6.6
2

Грудцина Ирина Викторовна

Дерматолог
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1997г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
  • 1999г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (фтизиатрия). Циклы переподготовки
  • 2004г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (дерматовенерология). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
  • 2008г. Российская Медицинская академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО) (дерматовенерология)
  • 2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (дерматовенерология). Повышение квалификации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
2 отзыва

