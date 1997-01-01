Врачи
Грудцина Ирина Викторовна
6.6
2
Грудцина Ирина Викторовна
Дерматолог
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1997г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
1999г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (фтизиатрия). Циклы переподготовки
2004г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (дерматовенерология). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
2008г. Российская Медицинская академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО) (дерматовенерология)
2013г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (дерматовенерология). Повышение квалификации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
2 отзыва
