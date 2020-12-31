  1. Главная
Грозова Виктория Игоревна
6.3
4

Грозова Виктория Игоревна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - 2005г.
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология) - 2007г.
  • Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Кулакова (акушерство и гинекология) - 2022г.
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации 28.11.2016 г. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программе ПК «Акушерство и гинекология
  • Сертификат от 2018 г. «Эндохирургия в гинекологии» Центр эндоскопической хирургии, г. Казань
  • Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России «Управление структурным подразделением медицинской организации», г. Нижний Новгород - 2018г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Next Generation Clinic
ул. Алеутская, 45
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
4 отзыва

