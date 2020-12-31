Врачи
Грозова Виктория Игоревна
6.3
4
Грозова Виктория Игоревна
Гинеколог
,
Репродуктолог (ЭКО)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - 2005г.
Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология) - 2007г.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Кулакова (акушерство и гинекология) - 2022г.
Курсы повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации 28.11.2016 г. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программе ПК «Акушерство и гинекология
Сертификат от 2018 г. «Эндохирургия в гинекологии» Центр эндоскопической хирургии, г. Казань
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России «Управление структурным подразделением медицинской организации», г. Нижний Новгород - 2018г.
Сертификат от 31.12.2020 г. Сертификат специалиста № 1164242559321 по специальности акушерство и гинекология «Международная академия экспертизы и оценки»
Удостоверение о повышении квалификации 31.12.2020 г. «Многоплодная беременность», Международная академия экспертизы и оценки, г. Саратов
Удостоверение о повышении квалификации «Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении женского и мужского бесплодия», ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова", г. Москва
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Next Generation Clinic
ул. Алеутская, 45
Первичный приём взрослых
Гинеколог
Репродуктолог (ЭКО)
4 отзыва
Запись по телефону
