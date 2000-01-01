Гроссман Станислав Сергеевич
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Первичный прием взрослых. Выполняет восстановительные операции на молочной железе, замена имплантатов молочной железы, послеоперационная и послеродовая деформация мышц живота, восстановительные операции на толстой кишке, грыжа передней стенки живота, лапароскопия, операции на промежности ( трещина, свищ, геморрой)
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Маммолог
По запросу
Загрузка комментариев...