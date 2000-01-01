  1. Главная
Гроссман Станислав Сергеевич
9.3
7

Гроссман Станислав Сергеевич

Маммолог, Онколог, Пластический хирург, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре госпитальной хирургии, ВГМУ, 1995-1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка по специальности Колопроктология, 1997 г.
  • Специализация по реконструктивной и восстановительной хирургии, г. Казань, 2000 г.
  • Первичная переподготовка по специальности Онкология, 2010 - 2011 гг.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества хирургов
  • Член Российского общества эндоскопических хирургов
  • Участие в работе Седьмой Российской школы колопроктологии на тему: «Новые технологии в лечении воспалительных заболеваний толстой кишки, синдрома обструктивной дефекации и рака прямой кишки», г. Москва, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач-хирург эндоскопического отделения Медсанчасти работников строительной отрасли края, 2000 г.
  • Врач-хирург отдела амбулаторной хирургии Приморского краевого диагностического центра, 2000 - 2007 гг.
  • Заведующий отделением амбулаторной хирургии с операционным блоком и эндоскопических методов исследования Приморского краевого диагностического центра, 2007 - 2010 гг.
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Маммолог
По запросу
7 отзывов

