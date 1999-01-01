Врачи
Грогуленко Алла Николаевна
6.0
0
Грогуленко Алла Николаевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Курсы Красного Креста 2-г, 1964 г.
Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 1999 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
