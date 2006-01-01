Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гривкова Екатерина Владимировна
6.0
0
Гривкова Екатерина Владимировна
Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Окончила ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет» в 2006 г. по специальности «Педиатрия»
Окончила педиатрическую медицинскую академию по профессиональной переподготовке по детской кардиологии г. Санкт — Петербурга, 2009 г
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика», 2015 г
ПК «Детская кардиология», 2019 год, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова».
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Егай
Юрий Владимирович
Кардиолог
,
Аритмолог
6.2
1
Записаться
Тяпшева
Елена Константиновна
Кардиолог
6.2
3
Записаться
Миронова
Елена Анатольевна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...