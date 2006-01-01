  1. Главная
Гривкова Екатерина Владимировна
6.0
0

Гривкова Екатерина Владимировна

Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Окончила ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет» в 2006 г. по специальности «Педиатрия»
  • Окончила педиатрическую медицинскую академию по профессиональной переподготовке по детской кардиологии г. Санкт — Петербурга, 2009 г
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Ультразвуковая диагностика», 2015 г
  • ПК «Детская кардиология», 2019 год, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова».
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
