Гривков Лев Анатольевич
6.3
1
Гривков Лев Анатольевич
Онколог
,
Хирург
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, высшее
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Российская Фотодинамическая Ассоциация (РФА)
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв
