Гривков Лев Анатольевич
6.3
1

Гривков Лев Анатольевич

Онколог, Хирург
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, высшее
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Российская Фотодинамическая Ассоциация (РФА)
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв

