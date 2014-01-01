  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гривачевская Анжелика Александровна
Гривачевская Анжелика Александровна
6.0
0

Гривачевская Анжелика Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Минский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура на базе ВГМИ, специальность "Реаниматология и анестезиология"
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1, 1990 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи