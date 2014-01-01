Врачи
Гривачевская Анжелика Александровна
6.0
0
Гривачевская Анжелика Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Минский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Интернатура на базе ВГМИ, специальность "Реаниматология и анестезиология"
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1, 1990 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
0 отзывов
