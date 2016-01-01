  1. Главная
Гришина Ирина Николаевна
Гришина Ирина Николаевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская урология - андрология", 2016 г.
  • Сертификат "Нефрология", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
