Гришина Ирина Николаевна
Гришина Ирина Николаевна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская урология - андрология", 2016 г.
Сертификат "Нефрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
Запись по телефону
