Гринченко Елена Константиновна

Травматолог-ортопед, Главный врач, Реабилитолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • "Лечебное дело", Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Томск, 2007г.
  • "Травматология и ортопедия", Иркутский государственный институт усовершенствования врачей министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Иркутск, 2010г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
