Григорюк Лилия Николаевна
Григорюк Лилия Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества акушеров-гинекологов( РОАГ).
  • Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России.
  • Член Российской Ассоциации по менопаузе.
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
