Григорьева Мария Игоревна

6.3
1

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДГМУ, врач-стоматолог, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности стоматология терапевтическая, ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. "Мечникова", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

