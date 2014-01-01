Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Григорьева Мария Игоревна
6.3
1
Григорьева Мария Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДГМУ, врач-стоматолог, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности стоматология терапевтическая, ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. "Мечникова", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стомос
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Астахова
Анастасия Юрьевна
Стоматолог-терапевт
7.7
6
Записаться
Егоров
Дмитрий Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
9.8
14
Записаться
Еремейчик
Виктория Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...