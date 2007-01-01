Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Григорьева Анастасия Владимировна
6.0
0
Григорьева Анастасия Владимировна
Стоматолог
,
Зубной врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Петухова
Наталья Сергеевна
Стоматолог
9.9
14
Записаться
Брянский
Дмитрий Александрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
10
21
Записаться
Шидловская
Жанна Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...