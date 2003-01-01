Григорьев Дмитрий Григорьевич

Проводит диагностику и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, мочекаменной болезни, аденомы и гиперплазии предстательной железы, недержания мочи, эректильной дисфункции, заболеваний, передающихся половым путем, онкоурологии, мужском бесплодии и др. Проводит малые урологические операции, манипуляции и диагностические исследования: уретроскопия, цистоскопия с биопсией, удаление доброкачественных образований на мошонке и половом члене (кондилом и др.). Проводит операции при мочекаменной болезни, в т.ч . контактная литотрипсия камней мочеточника, мочевого пузыря; операции при аденоме простаты; операции при опухолях мочевого пузыря, почек, в т.ч. ТУР мочевого пузыря, ТУР простаты.