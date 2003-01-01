  1. Главная
Григорьев Дмитрий Григорьевич
Григорьев Дмитрий Григорьевич

УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • ВГМУ, Хирургия, 2004 г.
  • ВГМУ, Урология, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология, ВГМУ, 2012 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2014 г.
  • ОУ "Избранные вопросы урологии, ВГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества урологов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы
  • Врач-уролог, врач-УЗИ, ВКБ2, 2005 г. – настоящее время
  • Врач-уролог, врач-УЗИ, ООО ФМВ, 2017 г. – настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог
По запросу
Хирург
По запросу
6 отзывов

