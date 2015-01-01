Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Григорян Ламара Артуриксовна
6.0
0
Григорян Ламара Артуриксовна
Педиатр
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Врач педиатр, доцент института педиатрии, кандидат медицинских наук. Научные и практические интересы: Патология детей раннего возраста, детская кардиология.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ПК Педиатрия, ТГМУ, 2015 г.
ПК Детская кардиология, РМАПО, г.Москва, 2016 г.
ПК Пороки сердца у детей, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гольник
Наталья Владимировна
Педиатр
6.6
2
Записаться
Довбенко
Екатерина Александровна
Остеопат
,
Педиатр
,
Травматолог-ортопед
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
10
82
Записаться
Сотникова
Екатерина Ивановна
Педиатр
7.0
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...