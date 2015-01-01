  1. Главная
Григорян Ламара Артуриксовна
6.0
0

Григорян Ламара Артуриксовна

Педиатр
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ПК Педиатрия, ТГМУ, 2015 г.
  • ПК Детская кардиология, РМАПО, г.Москва, 2016 г.
  • ПК Пороки сердца у детей, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
