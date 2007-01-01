  1. Главная
Григоренко Ярослав Андреевич
Григоренко Ярослав Андреевич

Онколог, УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
  • Ординатура, врач-хирург, ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
  • ПК по программе ТУ «Эндоскопия и эндоскопическая хирургия», 2013 г.
  • ПК по программе ТУ «Флебология», 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-хирург, эндокринный хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, с 2007 г.- по настоящее время
  • Хирург, эндокринный хирург, флеболог, Клиника лазерной хирургии доктора Григоренко, с 2018 - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
