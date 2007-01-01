Григоренко Андрей Геннадьевич
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
С 1979 года работает в практической и научной хирургии. 40 лет занимается флебологией, пионер склеротерапии и инновационной флебологии в Приморском крае. Владеет всеми видами оперативных техник при варикозной болезни. Имеет патент на изобретение по лечению хирургических ран, рационализаторские предложения, внедренные в практическое здравоохранение. Опубликовал более 60 трудов по различным аспектам хирургии. Его ученики успешно работают в здравоохранении.
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Флеболог
Хирург
Сосудистый хирург (ангиохирург)
