Григоренко Андрей Геннадьевич
Григоренко Андрей Геннадьевич

Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
  • Интернатура по специальности Хирургия, 1979 - 1980 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-хирург, кировская ЦРБ , 1980 - 1981 гг.
  • Врач-хирург, ККБ №1, г. Владивосток, 1981 - 1985 гг.
  • Флеболог, «Врачебная косметологическая лечебница», 1996 - 2007 гг.
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Флеболог
Хирург
Сосудистый хирург (ангиохирург)
