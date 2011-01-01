Врачи
Гридина Ольга Николаевна
6.0
0
Гридина Ольга Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
0 отзывов
