  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гридина Ольга Николаевна
Гридина Ольга Николаевна
6.0
0

Гридина Ольга Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи