Грицюк Татьяна Львовна
Грицюк Татьяна Львовна

Гинеколог-онколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
  • ВГМУ, 1980 г. окончания
  • Интернатура на базе гинекологического отделения Камчатской областной больницы г. Петропавловск-Камчатский, 1980 - 1981 гг.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМИ, 1990 - 1992 гг.
  • Тематическое усовершенствование "Оперативная гинекология", Киекский ГИДУВ, 1986 г.
  • "Актуальные вопросы медицинской генетики", Москва ЦОЛИУВ, 1988 г.
  • "Химио- и гормонотерапия злокачественных опухолей", г. Санкт-Петербург, 1996 г.
  • Врач-акушер-гинеколог, Больница № 5 Центра Охраны Материнства и Детства, г. Севастополь, 1982 - 1990 гг.
  • Врач-онкогинеколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1992 - 2010 гг.
  • Заведующая гинекологическим отделением, Клинический родильный дом № 3, 2010 - 2012 гг.
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
По запросу
