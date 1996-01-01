Врачи
Владивостока
Грицюк Татьяна Львовна
7.7
0
Грицюк Татьяна Львовна
Гинеколог-онколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1980 г. окончания
Интернатура на базе гинекологического отделения Камчатской областной больницы г. Петропавловск-Камчатский, 1980 - 1981 гг.
Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМИ, 1990 - 1992 гг.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Оперативная гинекология", Киекский ГИДУВ, 1986 г.
"Актуальные вопросы медицинской генетики", Москва ЦОЛИУВ, 1988 г.
"Химио- и гормонотерапия злокачественных опухолей", г. Санкт-Петербург, 1996 г.
"Онкология-Сертифицированный цикл", Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва, 1999 г.
"Паллиативная помощь в онкологии", ВГМУ, 2002 г.
"Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии", ВГМУ, 2002 г.
"Диагностика и лечение злокачественных новообразований", Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, 2005 г.
Сертификационный цикл: "Принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей", ВГМУ, 2007 г.
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии, ВГМУ, 2007 г.
Тематическое усовершенствование: "Онкология", ВГМУ, 2008 г.
Интенсивный курс из цикла "Эндоскопия в гинекологии", г. Казань Центр эндохирургии, 2013 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог, Больница № 5 Центра Охраны Материнства и Детства, г. Севастополь, 1982 - 1990 гг.
Врач-онкогинеколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1992 - 2010 гг.
Заведующая гинекологическим отделением, Клинический родильный дом № 3, 2010 - 2012 гг.
Врач гинекологического отделения, Больница № 2 г. Владивостока, 2012 - 2013 гг.
Врач-гинеколог, ООО "Фальк Медикал Владивосток"
Врач-онкогинеколог, Медицинский центр "Здоровье"
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
По запросу
