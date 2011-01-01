Врачи
Грибовская Людмила Владимировна
Грибовская Людмила Владимировна
Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
