  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грибовская Людмила Владимировна
Грибовская Людмила Владимировна
6.0
0

Грибовская Людмила Владимировна

Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи