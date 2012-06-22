  1. Главная
Грибовская Анна Константиновна
Грибовская Анна Константиновна

Пульмонолог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 22.06.2012, Педиатрия
  • ТГМУ, 31.07.2015, клиническая интернатура, Терапия
  • ТГМУ, 15.02.2016, Пульмонология
Адреса и стоимость приёма
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
