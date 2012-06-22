Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Грибовская Анна Константиновна
6.0
0
Грибовская Анна Константиновна
Пульмонолог
Стаж 12 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 22.06.2012, Педиатрия
ТГМУ, 31.07.2015, клиническая интернатура, Терапия
ТГМУ, 15.02.2016, Пульмонология
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лукьяненко
Алла Михайловна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
7.4
6
Записаться
Минакова
Елена Юрьевна
Пульмонолог
6.0
0
Записаться
Лавренюк
Владимир Валерьевич
Пульмонолог
5.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...