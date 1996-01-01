Врачи
Грехнева Лилия Михайловна
6.3
1
Грехнева Лилия Михайловна
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1988 г. окончания
Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии, ВГМИ, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификациипо акушерству и гинекологии, ФГБОУВО ТГМУ МЗ, 1996г., 2002г., 2008г., 2012г., 2017г.
Повышение квалификации «Клиническая фармакология в практике врача», ВГМУ 2000 г.
Клиника и лечение рака важнейших локализаций, Ленинградский ГИ ДУВ, 1991г.
ТУ «Гистероскопия в гинекологии», ВГМУ, 2010 г.
ТУ «Патология ш/матки с основами кольпоскопии», ВГМУ, 2011 г.
Повышение квалификации «Лапороскопия в акушерстве и гинекологии», ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Постоянный участник Российских и международных мероприятий по акушерству и гинекологии г. Владивостока, Москва и Санкт-Петербурга
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, г/о КГАУЗ ВКБ, с 1989 г. - по настоящее время
Заведующая отделением гинекологии, г/о КГАУЗ ВКБ, с 2008 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1 отзыв
