Грехнева Лилия Михайловна

Повышение квалификациипо акушерству и гинекологии, ФГБОУВО ТГМУ МЗ, 1996г., 2002г., 2008г., 2012г., 2017г.

Повышение квалификации «Клиническая фармакология в практике врача», ВГМУ 2000 г.

Клиника и лечение рака важнейших локализаций, Ленинградский ГИ ДУВ, 1991г.