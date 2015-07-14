Гречинская Оксана Евгеньевна
Стаж 2 года
• Коррекция веса (снижение, набор массы тела)
• Индивидуальная схема питания с учетом физической активности пациентов, особенностей пищевого поведения, хронических заболеваний, аллергических заболеваний, пищевой непереносимости к определенным продуктам
• Лечебное питание (диетотерапия при хронических заболеваниях)
• Биоимпедансометрия
