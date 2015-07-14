  1. Главная
Гречинская Оксана Евгеньевна
Гречинская Оксана Евгеньевна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 2 года
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Диплом № 112506 серия 5023552 Рег.№ 469 от 14.07.2015 г «Лечебное дело»
  • Интернатура - ФГБОУ ВО ТГМУ № 012507 серия 000001 Рег № 1116 от 03.08.2016 г "Эндокринология"
  • ПП - ФГБОУ ВО ТГМУ Диплом № 250700017969 Рег.№ ПП-20-00321 от 28.12.2020 г «Диетология»
Курсы повышения квалификации
  • ПК - ЧОУ ДПО «ЭКО-Образование» г. Ижевск Удост.№ 183101998374 рег.№ 47085 от 30.12.2020 г «Эндокринология»
  • ЧОУ ДПО «ЭКО-Образование» г. Ижевск Сертификат № 1118310676181 Рег.№ 47085 от 30.12.2020 г «Эндокринология»
Опыт работы
  • Диетолог с 2021 г.
  • Эндокринолог с сентября 2022 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
