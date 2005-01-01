  1. Главная
Греченюк Елена Николаевна
10
24

Греченюк Елена Николаевна

Косметолог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • Интернатура по дерматовенерологии, ВГМУ, 2005 год
  • ТУ "косметология терапевтическая", 2006 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
24 отзыва

