Греченюк Елена Николаевна
Стаж 20 лет
Все виды инъекций, диспорт, ботокс, ксеомин, контурная пластика (губы, носогубные складки, объемное моделирование), биоревитализация, мезотерапия, бланч терапия, радиес. Плазматерапия. Мезонити. Все виды аппаратных методик (альтера, термаж, дека, иголчатый рф, эксилис элит, бионик, з макс, лазерная эпиляция, файн пил, фотолечение м 22).
ул. Абрекская, 6
