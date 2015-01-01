Врачи
Горшунова Галина Петровна
6.0
0
Горшунова Галина Петровна
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
0 отзывов
