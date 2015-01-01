  1. Главная
Горшунова Галина Петровна
Горшунова Галина Петровна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
