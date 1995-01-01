Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Горшкова Александра Сергеевна
6.0
0
Горшкова Александра Сергеевна
Педиатр
,
Главный врач
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 1994 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, детская поликлиника №6, г. Владивосток
Врач педиатр, Диагностический центр Приморского края
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Щербакова
Галина Витальевна
Педиатр
8.7
10
Записаться
Колесникова
Валентина Петровна
Педиатр
7.3
5
Записаться
Деркач
Владислава Витальевна
Педиатр
,
Аллерголог-иммунолог
8.1
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...