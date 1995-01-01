  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Горшкова Александра Сергеевна
Горшкова Александра Сергеевна
6.0
0

Горшкова Александра Сергеевна

Педиатр, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1994 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, 1994 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
  • Специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, детская поликлиника №6, г. Владивосток
  • Врач педиатр, Диагностический центр Приморского края
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи