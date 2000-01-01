Врачи
Горовая Людмила Викторовна
6.0
0
Горовая Людмила Викторовна
Рентгенолог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Рентгенология", 2014 г.
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
0 отзывов
