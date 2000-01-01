  1. Главная
Горовая Людмила Викторовна
6.0
0

Горовая Людмила Викторовна

Рентгенолог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Рентгенология", 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
