  3. Горовая Анастасия Анатольевна
Горовая Анастасия Анатольевна
Горовая Анастасия Анатольевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
17 отзывов

