Горожанкина Елена Геньевна
6.0
0
Горожанкина Елена Геньевна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
