Горожанкина Елена Геньевна
6.0
0

Горожанкина Елена Геньевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
