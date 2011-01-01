  1. Главная
Городилов Владимир Аркадьевич
5.7
1

Лор (оториноларинголог)
Стаж 50 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
По запросу
1 отзыв

