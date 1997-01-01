Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Горобцов Александр Александрович
6.0
0
Горобцов Александр Александрович
Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Криницкий
Александр Сергеевич
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Хирург
7.7
23
Записаться
Шокол
Екатерина Валерьевна
Хирург
6.0
0
Записаться
Пахолюк
Юрий Павлович
Проктолог (колопроктолог)
,
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Эндоскопист
7.4
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...