  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Горнова Ольга Сергеевна
Горнова Ольга Сергеевна
6.0
0

Горнова Ольга Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Korea medcenter
пр-т Красного Знамени, 94
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи