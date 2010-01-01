Врачи
Горлова Зинаида Дмитриевна
6.0
0
Горлова Зинаида Дмитриевна
Бактериолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Бактериология, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-бактериолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Консультация взрослых
Бактериолог
По запросу
