Горлова Ольга Алексеевна
6.0
0

Горлова Ольга Алексеевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2014 г.
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
