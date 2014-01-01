Врачи
Горлова Ольга Алексеевна
6.0
0
Горлова Ольга Алексеевна
Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2014 г.
Сертификационный цикл "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
