Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Горлова Ирина Геннадьевна
6.6
2
Горлова Ирина Геннадьевна
Стоматолог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вира Дент
ул. Садовая, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Те
Константин Родионович
Стоматолог
7.2
4
Записаться
Глинская
Ольга Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.6
9
Записаться
Цыганкова
Алина Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...