Горлова Ирина Геннадьевна
6.6
2

Горлова Ирина Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Вира Дент
ул. Садовая, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

