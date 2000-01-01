Горлов Роман Александрович

Один из ведущих специалистов Приморского края по пренатальной диагностике, которая позволяет выявить начальные этапы нарушений в развитии беременности и соответствующим образом скорректировать терапию. Проводит 3D/4D УЗИ при беременности с возможностью получения фотографии или диска с видеозаписью. Занимается УЗ-диагностикой заболеваний органов брюшной полости, почек, надпочечников, лимфоузлов, мягких тканей, щитовидной и молочной желез, мошонки и простаты, мочевого пузыря, органов малого таза.