Горлов Роман Александрович
Горлов Роман Александрович

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998 г. окончания
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (г. Санкт-Петербург) - 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по ультразвуковой диагностике
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, врач узи, Спасская городская больница, с 2000 г.
  • Врач узи, ККЦСВМП, с 2004 по 2022 г.
  • Врач УЗИ, клиника семейной гармонии, с 2011 г. до 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
