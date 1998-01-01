  1. Главная
Гордей Оксана Николаевна
6.6
2

Гордей Оксана Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Лечебное дело", 1994 г. окончания
  • Интернатура – 24 интернатура мед. состава ТОФ, "Терапия", 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Гастроэнтерология», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим кабинетом, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ, 1994 - 2009 гг.
  • Гастроэнтеролог, ФГКУ «"1477 ВМКГ" МО РФ – терапевтическое отделение
  • Гастроэнтеролог, Медицинский центр "ДиаМед", 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
