Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гордей Оксана Николаевна
6.6
2
Гордей Оксана Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМИ, "Лечебное дело", 1994 г. окончания
Интернатура – 24 интернатура мед. состава ТОФ, "Терапия", 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ, «Гастроэнтерология», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим кабинетом, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ, 1994 - 2009 гг.
Гастроэнтеролог, ФГКУ «"1477 ВМКГ" МО РФ – терапевтическое отделение
Гастроэнтеролог, Медицинский центр "ДиаМед", 2014 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Валькова
Екатерина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Васькова
Наталья Алексеевна
Гастроэнтеролог
,
Гепатолог
,
Педиатр
6.3
6
Записаться
Белова
Наталья Алексеевна
Гастроэнтеролог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...